【即市分析】內銀股長揸收息仲穩唔穩陣？

本周重磅內銀股陸續公布業績，唔少股民都長期揸住內銀股，博賺價兼賺息，財息兼收。之不過，近年內銀股的表現唔多理想，至少呢浪明顯跑輸畀同屬金融板塊的中資券商股，到底係咪仲適合長揸，應唔應該加注，自是小股東心中的疑問。(銀行板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )



先睇番已公布業績的招商銀行(03968)，去年淨利率收益率按年增0.14個百分點至2.57%，管理層展望今年市場貸款需求放緩，以及同業吸納存款競爭激烈下，淨息差表現或會受壓。應對情況，公司會集中傾向零售貸款，減少拓展公司融資貸款及爭取更多成本較低的核心貸款，以保持淨息差水平。



招行算是比較進取的內銀股，其對今年經營環境的看法，唔多唔少反映到今年內銀股行業景氣所面對的挑戰。也許，對比工商銀行(01398)、建設銀行(00939)等龍頭內銀，招行在貸款組合的靈活度相對較高，這亦意味要順應國策加強對企業融資的工行和建行，淨息差的壓力會較大。



正正由於今年內地經濟挑戰甚多，銀行業景氣欠佳，加上高基數的影響之下，內銀的盈利難以維持高增長，自然派息也難以再進一步提高。更須提防，一旦下半年經濟下行壓力再度增加，內銀的壞帳撥備可能會上升，資產質素亦會下降，從而對估值造成壓力。



現時，四大內銀中，工行及建行息率都有約5厘，而中國銀行(03988)及農業銀行(01288)就接近6厘。理論上，若看好內地資本市場改革，直接持有中資券商股會較持有內銀股值博，畢竟內地經濟放緩，作為百業之母的內銀，既要面對經營環境轉差，亦要背負國家政策扶持民企解決融資難融資貴的包袱，股價必然會受到制肘。但當然，從風險角度看，除非內房行業爆煲，否則內銀股在陸續發行永續債後，資本已得到適度補充，應對經濟逆景的能力增強，估值雖穩中有壓，但波動性會比券商股細。



至於個別內銀股的估值，且待本周稍後公布的業績再作評論。惟從3月以來走勢看，四大內銀股價均受制於250日線後便掉頭回落。若業績消息未能「沖喜」股價，呢個調整浪最低消費可能要下試100日線，若然想買貨，可以等一等唔使心急。



東方產經專欄作者司慕渢



四大內銀放榜在即 派息難再增？

https://bit.ly/2OsN706



招行：今年淨息差可能受壓 集中零售貸款

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