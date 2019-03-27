【即市分析】金軟破位追得過？

東方產經專欄作者股博士：近期港股表現反覆，即市都幾飄忽，主因外圍前景未明，加上A股都回軟，港股自然無力彈。不過，有個別股份近期表現唔錯，金山軟件(03888)股價今日再次破位而上，值得望多兩眼。



先睇業績，金軟截至18年12月底全年度收入按年增加14%至59.06億元人民幣，在成本增加下，淨利潤按年減少87%至3.89億元，每股盈利0.29元，不派末期息，業績表面不過不失。



講真，軟件股在早前升浪中，算是防守力較強的板塊。不過，由於行業未見有重大利好消息，睇落資金都係順勢炒作為主，反而留意到行業估值唔算太貴，好似金軟現價往績市盈率約6倍，又確係一個賣點。



此外，大行摩根士丹利績後指，受去年內地遊戲審批暫停影響，該股去年純利大減，惟6月份發布的劍網3手機遊戲，有望帶動今年手機遊戲收入增長，故將其目標股價上調至18元，似乎大行睇法都幾正面。



走勢上，金軟股價破位而上，即市升7%報18.84元，短線只要守穩前低位17.12元，值得逢低吸納，20元關目標似乎指日可待。

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