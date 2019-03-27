新股專輯：360魯大師擬5月上市

中國軟件公司360魯大師計劃4月上旬進行港交所上市聆訊，目標5月中上旬掛牌。



該公司2018年9月遞交上市申請，今年3月21日再遞交申請。三六零安全科技(601360.SH)為其控股股東之一，國信證券為獨家保薦人。



據初步招股文件，該公司主要開發個人電腦及手機設備實用軟件，目前擁有產品包括魯大師軟件、手機模擬大師及360省電王等。截至2018年12月底，以用戶基礎計，該公司為中國最大的個人電腦及手機硬件，以及系統評測解決方案供應商，其產品每月活躍用戶約為1.13億人次。



截至2018年12月底止全年，收入3.20億元人民幣，按年增加1.61倍；純利7,254.8萬元人民幣，按年上升36.17%。



上市集資所得，將用於提高研發能力、推廣和營銷魯大師軟件及第三方電子平台的相關軟件、優化認證二手及原廠智能手機電商平台，以及戰略投資及收購等。



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