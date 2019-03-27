人民幣Hibor：隔夜息降至2.49厘　CNY曾高見6.70

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回至2.49厘；1、2星期及1個月拆息由2.80至2.93厘不等，2、3、6及12個月拆息則在3厘以上，介乎3.03至3.43厘。



27/3/2019

隔夜 2.49400厘

1星期 2.80300厘

2星期 2.87983厘

1個月 2.93750厘

2個月 3.03250厘

3個月 3.09533厘

6個月 3.24067厘

12個月 3.43850厘



26/3/2019

隔夜 2.97578厘

1星期 3.01650厘

2星期 3.01150厘

1個月 3.02400厘

2個月 3.05900厘

3個月 3.10333厘

6個月 3.23850厘

12個月 3.43550厘



人民幣兌美元走勢回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7161，回落至6.7243，最新報6.7229；在岸人民幣(CNY)則由6.7087，降至6.7202，最新報6.7165。



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