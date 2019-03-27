人民幣Hibor：隔夜息降至2.49厘 CNY曾高見6.70
2019年03月27日 11:20
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回至2.49厘；1、2星期及1個月拆息由2.80至2.93厘不等，2、3、6及12個月拆息則在3厘以上，介乎3.03至3.43厘。
27/3/2019
隔夜 2.49400厘
1星期 2.80300厘
2星期 2.87983厘
1個月 2.93750厘
2個月 3.03250厘
3個月 3.09533厘
6個月 3.24067厘
12個月 3.43850厘
26/3/2019
隔夜 2.97578厘
1星期 3.01650厘
2星期 3.01150厘
1個月 3.02400厘
2個月 3.05900厘
3個月 3.10333厘
6個月 3.23850厘
12個月 3.43550厘
人民幣兌美元走勢回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7161，回落至6.7243，最新報6.7229；在岸人民幣(CNY)則由6.7087，降至6.7202，最新報6.7165。
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