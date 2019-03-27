【即市分析】內房股勝在有佳績支持

東方產經專欄作者帥哥：世茂房地產(00813)多賺12.6%至88.35億元人民幣，並派末期息70仙，全年共派1.2元，按年多兩成，股價今早(27日)強勢突破，現升7.6%報23.8元。



事實上，多隻內房股近期公布的業績均表現不俗，時代中國(01233)全年多賺64.9%兼派息慷慨，股價績後連日飆高；旭輝控股(00884)去年亦多賺12%；融創中國(01918)預告全年溢利增逾45%；華潤置地(01109)及中國海外發展(00688)去年核心淨利潤分別按年增長17.8及8.3%，反映去年內地房地產市場仍然向正面發展。



內地今年經濟增長仍面對多個挑戰，房地產市場更加不容有失，年初人行全面降準放水，向市場注入流動性，加上近期人民幣回穩，利好債務普遍高企的內房行業。而內地今年首兩個月的房地產數據反映銷售趨勢略勝預期，而新開工和投資亦有驚喜。



內房股自去年第四季普遍由低位反彈，惟現價估值仍處吸引水平，當中可留意資產質素較優的大型內房如中海及潤地，兩者股價拾級而上，若然大市氣氛持續改善，股價有機會進一步反彈，不妨吼位吸納，止蝕位分別在27元及32元。

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