二手成交：將軍澳中心園景兩房戶722萬沽

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇透露，將軍澳中心新近錄得10座低層B室成交，單位實用面積約438方呎，建築面積約581方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南，外望開揚內園景觀。



原業主初開價750萬港元放售，及後見市況轉淡，一度降價至710萬元，直至最近市況回順，則改價至730萬元放售，最終以722.8萬元沽出物業，折合實用面積呎價約16,502元，建築面積呎價約12,441元。



據了解，原業主於2005年3月，以200萬元買入單位，現轉手帳面獲利約522.8萬元，單位升值逾2.6倍。



將軍澳中心本月暫錄約13宗成交個案，平均實用面積呎價約17,150元，而現時約有90個單位放售，入場價由約660萬元起。



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