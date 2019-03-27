【瑞通推介】恒指牛證街貨續增

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚曾升279點，最終收報25,657點，升140點或0.55%。



港股周二(26日)走勢反覆，恒指收報28,566點，升43點或0.15%，前兩日高低位波幅260點之間窄幅橫行，周三(27日)早段走勢繼續好淡爭持，技術分析有可能形成「島形底」走勢。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近1,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1,200萬元，反映投資者稍為看好後市向上。



市場對中國移動的派息政策失望，拖累股份績後連續4日回調，累跌7.5%，跑輸大市。股份周三早段繼續偏軟，下試近期低位80.05元支持，向上阻力則可留意50天線約82.7元。周二有近230萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流出。



香港交易所行政總裁李小加表示，交易所買賣基金通(ETF通)一定會做，只是推出時間和形式仍需商討，並期望盡快推出A股期貨。儘管周二港股成交縮至883億元，但年內日均成交維持約1,000億元以上，港交所周二在264元邊找到支持，周三早段大致靠穩，於267元水平徘徊，上方阻力留意約273元的10天和20天線。逾50萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾580萬元淨流出。



中國恒大去年股東應佔利潤373.9億元人民幣，按年升53.4%。核心業務利潤按年升逾93%。集團去年錄合約銷售額5,513.4億元人民幣，今年銷售目標6,000億元人民幣。另主席許家印指，集團會加大發展新能源汽車力度。該股在3月中旬開始連升4日，惟高位未能升穿30元後掉頭回落，至周二已連跌4日，收市力保27元。受業績影響，股份周三早段挫約4%，回至26元水平整固。周二分別有404萬和12萬元淨流入其好倉及淡倉。



周三放榜的比亞迪，早段回落逾3%，於49元水平整固，跌穿10天和20天線，後市阻力先留意近日高位52元。消息方面，比亞迪日本日前宣布，在日本市場投放新的小型純電動巴士。另中國財政部等4部委宣布降低新能源汽車補貼標準。周二分別有117萬和7萬元淨流出其好倉及淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

中移輕微價外、中短期購證(25775)，行使價88.88元，2019年8月到期，實際槓桿13.4倍。貼價、中短期沽證(24568)，行使價76.8元，2019年8月到期，實際槓桿9.2倍。



港交所輕微價外、中年期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿7.2倍。輕微價外、中短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿7.1倍。



恒大價內、中短期購證(16117)，行使價26.8元，2019年7月到期，實際槓桿4.5倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(25038)，行使價53.8元，2019年7月到期，實際槓桿5.9倍。



中海油貼價、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿7.2倍。



金山軟件輕微價外、中年期購證(28828)，行使價19元，2019年11月到期，實際槓桿3.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價27,900點，槓桿比率39.2倍。N類熊證(65076)，收回價29,500點，槓桿比率28.9倍。



中移牛證(61129)，收回價77.38元，槓桿比率17.1倍。熊證(61137)，收回價91.9元，槓桿比率5.3倍。



港交所牛證(68348)，收回價257.9元，槓桿比率21.9倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率11.2倍。



吉利汽車牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率7倍。熊證(62207)，收回價15.8元，槓桿比率7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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