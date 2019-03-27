【午市重點睇】美匯逼近97　布油重上68美元

●美匯指數在亞洲市升至96.9水平，圓匯企110.5；歐元兌美元跌至1.125，英鎊回至1.318。港匯企7.849。離岸人民幣守6.72。金價企1,316美元，布油漲至68.1美元，紐油升上60.04美元。道指期貨續偏軟。



●港股反覆向上，恒生指數半日升150點或0.53%，報28,717點，騰訊升逾1%。https://bit.ly/2OumHLs

-國泰航空斥49.3億元收購香港快運，市場憂慮財務壓力增，股價逆市挫。https://bit.ly/2JID0pz

-異動股︰自然美最多飆64%。

-績佳兼大行唱好，世房曾漲9%。

-恒大績後曾跌半成。

-新股康希諾生物人人有份，每股定價22元；新東方在綫定價10.2元。



●【即市分析】

-港股難炒可以做乜？https://bit.ly/2uvtVWH

-滙豐反彈動力疲弱。https://bit.ly/2WsQG9I

-內銀股長揸收息仲穩唔穩陣？https://bit.ly/2FBPGKK

-內房股勝在有佳績支持。https://bit.ly/2YuhDLJ

-【大戶動向】李寧貨源似盡入強者手。https://bit.ly/2OuMweG



●A股快報：3大指數半日收升0.2%至0.6%。https://bit.ly/2YvisnR

-A股快報：燃料電池及充電樁股做好。



●亞洲股市：日股中段續回吐逾百點。https://bit.ly/2TWN6Yx



●公司業績：

-米蘭站去年虧損4,001萬元，不派息。

-達芙妮國際全年虧損擴至9.9億元。

-雷士照明全年轉蝕3.2億人民幣，派特別息5港仙。

-浩澤淨水去年純利跌51%，末期息1.09分。



●中國軟件公司360魯大師計劃4月11日進行港交所上市聆訊，目標5月中上旬掛牌。



●中國首兩個月規模以上工業企業利潤總額7,080.1億元人民幣，按年跌14%。剔除農曆新年因素，相較上年同期持平略降。



●港元隔夜拆息續回落至1.56厘；1星期拆息跌至2.18厘。



●人民幣中間價下調99點，CNH企6.72。人民幣Shibor隔夜息跌至2.28厘。



●人行連續第6個交易日不開展逆回購操作；今日無逆回購到期。



●新西蘭央行維持利率在1.75%不變，符預期。央行表示，全球經濟前景持續轉弱，風險已轉下行；下一次利率行動更有可能是降息。紐元兌美元跌至0.68水平。



●周小川：中國價格體系與國際更接軌。https://bit.ly/2FEwJal



●歐盟公布5G網絡安全指導方針，沒有封殺華為。



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其他精彩新聞：理財Campus：新居屋上車五部曲

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