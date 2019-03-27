樓價UPDATES：港島區物業吸引投資客入市

港島區物業抗跌力強，吸引投資客入市。外區投資客斥1,100萬港元買入杏花邨三房戶，原業主持貨14年，物業轉手升值逾兩倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●柴灣杏花邨23座高層6室，實用面積656方呎，三房間隔，以1,100萬元成交，實用呎價16,768元。



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九龍區

●將軍澳中心10座低層B室，實用面積438方呎，兩房間隔，原開價750萬元，後一度降價至710萬，直至最近市況回順，再調高至730萬，最終以722.8萬元沽出，實用呎價16,502元。



●茶果嶺麗港城16座中層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，原以810萬元放售，及後減48萬或約5%，以762萬元交吉沽出，實用呎價14,739元。



●奧運站維港灣10座低層F室，實用面積457方呎，兩房間隔，月租1.96萬元，實用呎租42.9元。



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新界區

●粉嶺中心E座高層01室，實用面積368方呎，兩房間隔，以1.1萬元獲區內租客承租，實用呎租30元。



●元朗溱柏6座低層B室，實用面積598方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，近日反價10萬元，以690萬元沽出，實用呎價11,538元。



●屯門瓏門1期1座高層F室，實用面積487方呎，兩房間隔，以828萬元成交，實用呎價17,002元。



●荃灣中心6座低層B室，實用面積380方呎，兩房間隔，原叫價490萬元，獲買家議價10萬元，最終以480萬元成交，實用呎價12,632元。



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