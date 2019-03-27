【高盛推介】看好建行國壽可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：建設銀行周三(27日)公布去年業績，市場預期純利介乎2,533億至2,609.5億元人民幣，按年升4.6至7.7%。該股早段開市持平後向上。



此外，亦將於周三公布去年業績的中國人壽，早段低開約0.2%後隨即反彈。中國銀保監公布數據，今年首兩個月保險業原保費收入達1.16萬億元人民幣，按年升19.94%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期持續部署建行認購證，過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約1,130萬元。而國壽認購證於過去4個交易日亦皆錄得資金流入，合共約830萬元。



投資者如計劃建行公布業績前部署好倉，高槓桿的選擇可留意價外幅度約8%，年期約兩個月的建行購證(17177)，行使價7.39元，2019年5月28日到期，實際槓桿20.7倍，行使價6.8至7.4元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。以及近期受市場關注條款，價外幅度約7%，年期約4個月的購證(12392)，行使價7.31元，2019年7月26日到期，實際槓桿13.5倍，活躍條款產品之一，兼當中槓桿最高。



投資者如計劃國壽公布業績前部署好倉，貼價的選擇可留意價外幅度約3%，年期約3個月的購證(24432)，行使價21.05元，2019年6月27日到期，實際槓桿9.2倍，行使價20.5至22.5元間、中年期產品中，槓桿最高之一。以及近期成交較活躍的條款，價外幅度約13%，年期約6個月的購證(28660)，行使價23.05元，2019年9月23日到期，實際槓桿7.6倍，近期活躍條款產品中，槓桿最高。



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