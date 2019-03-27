【即市分析】中車時代升浪未完

東方產經專欄作者股博士：中車時代電氣(03898)去年淨利潤26.12億元人民幣，符合市場平均預期，按年上升3.53%，每股派末期息45分人民幣，股價今早(27日)強勢飆高，即市曾漲近一成高見49.15元，現仍升7%報47.9元。



美銀美林就此發表報告，認為中車時代盈利高於預期，主要受惠去年下半年機車牽引系統、動車組及高鐵軌道業務銷售超預期，維持其2019年及2020年度盈利預測大致上不變，料分別增長20%及16%，將目標價由49.7元升至53.2元，重申「買入」評級。



事實上，內地今年經濟仍面對下行風險，未來有必要繼續加大穩增長動力，加快基建投資動工，以支持實體經濟穩定發展，基建鐵路行業行業前景值得看好。另外，中車時代早前完成收購加拿大上市的大功率半導體產品供應商Dynex Power的股權，反映其對IGBT業務的正面看法，更是其未來其中一個增長動力的來源。



該股去年11月開始股價拾級而上，現價再逼近50元關口阻力，短期若能在佳績支持下進一步突破，下一目標可挑戰55元水平，跌穿100日線支持44元止蝕。

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