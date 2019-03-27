僅29%小型企業料香港經濟有增長　業務憧憬亞太最差！

澳洲會計師公會調查顯示，香港小型企業對今年本地經濟前景無信心，對營商前景保持審慎。預期今年香港經濟有增長的受訪者僅得29%，較去年大跌29個百分點。約47%受訪者預期公司業務有增長，為亞太地區最低。



在全球經濟低迷及中美貿易戰下，調查反映香港小型企業整體表現較弱。去年業務有增長的企業按年減少9個百分點，跌幅遠大於亞太區平均的2%。



該會在去年11月開始網上問卷調查，共訪問3,607名亞太區小型企業經營者，當中香港受訪者約279名。



該會商業及投資政策經理歐嘉文稱，在本地環境充滿挑戰下，香港中小企業應開拓新市場，如東盟及簽訂自由貿易協議的國家，以分散風險及增加收入來源。



調查並顯示，僅23%受訪者料會增聘人手，較去年調查結果更審慎。反映香港經濟增長信心減弱將不利就業環境。



該會2019年大中華區分會副會長陳銘嚴認為，近期經濟及出口等數據持續放緩，惟中美貿易戰至今已有一段時間，相信香港中小企已大致消化不利消息。由於中小企難向銀行進行融資，因此建議政府增加「科技券計劃」的資助上限，及優化「中小企融資擔保計劃」等措施，為企業提供及時有效支援。



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