二手成交：翠擁華庭三房戶累減2球易主

利嘉閣地產首席聯席董事劉鵬昌透露，市場新近錄得馬鞍山翠擁華庭9座低層D室成交，單位實用面積約811方呎，建築面積約1,047方呎，採三房一套連士多房間隔，外望可享翠綠園景。



單位約於去年12月上旬開始放售，原叫價1,100萬港元，連月來調整價格，近日終以900萬元易手，減價高達200萬元或約18%，折合實用面積呎價約11,097元，建築面積呎價則約8,596元。



據悉，原業主於在2009年7月以約394萬元買入單位，持貨多年，現轉手帳面獲利約506萬元，賺價約1.3倍。



屋苑現時約有37個單位放盤，入場價由550萬元起，而同類型單位則由約950萬元起。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/