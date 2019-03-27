金管局下午開記招　料批虛擬銀行牌

市場對虛擬銀行引頸以待，香港金融管理局今日下午4時45分開記招，將由副總裁阮國恒、助理總裁(銀行監理)陳景宏，以及助理總裁(銀行操守)區毓麟等主持，料將公布發出虛擬銀行牌照。



綜合市場消息，今次獲批牌照的大熱，分別為騰訊(00700)旗下財付通、渣打(02888)夥拍香港電訊(06823)組成的財團，以及中國平安(02318)旗下的金融壹賬通。



虛擬銀行以「全無分行」為最大賣點，但必須在港設有實體總部，市民只可以經手機程式或網上平台，進行開戶、存款或貸款等銀行服務。



金管局總裁陳德霖曾指出，參考海外經驗，不設實體分行的虛擬銀行在商業及技術上皆可行，這類銀行通常針對個人或中小企，有助落實普及金融，相信虛擬銀行將帶來全新的用戶體驗，並能促進金融科技發展。



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