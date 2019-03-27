鐵礦石巨頭紛預警供應缺口風險　每噸或見100美元

全球第4大鐵礦石生產商Fortescue創始人Andrew Forrest警告，淡水河谷發生潰壩事件並陸續關停產能後，提防全球鐵礦石市場缺口。他表示，Fortescue無法在短期內輕易提高產量；同時，其他生產商在提高產量方面亦面臨限制。



這呼應了力拓和必和必拓高管早前指近期無法即刻大幅增產的言論。北美最大鐵礦砂公司Cleveland-Cliffs早已指出，市場「完全低估」了災難的影響。



淡水河谷周二(26日)在最新季度生產報告中，隻字未提全年指引，鐵礦石市場的緊張情緒未得到任何緩解。淡水河谷周三發布業績報告。



Jefferies估計，如果淡水河谷關停的9,300萬噸產能全不重啟，未來半年內鐵礦石均價至少在每噸90美元。在淡水河谷潰壩事件發生之後幾周，鐵礦石現貨2月8日曾衝上94.20美元，創出2017年3月以來最高水平。基準鐵礦石現貨周二報每噸85.10美元，年內漲幅達17%。



瑞信和摩根士丹利等銀行已作出了供應短缺的預測。花旗集團警告，災難的影響還沒有充分在市場上體現出來，年中可能出現的短缺將推動鐵礦石價格升至每噸100美元。



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