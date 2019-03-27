51信用卡：保持高研發投入　未有派息計劃

51信用卡(02051)去年不派息，首席財務官趙軻在業績會上解釋，公司仍需要資金支持發展，包括繼續在研發上作投入，故今年沒有派息的計劃，日後將視乎公司業務發展狀況及財務表現等，再重新審視派息計劃。



副董事兼董事會秘書魏建鵬稱，公司會保持高研發投入，因為能提高用戶體驗，對公司長遠盈利增長有利，亦有助業務發展規模。



信用卡科技服務去年收入按年增逾80%，他認為，主因通過平台發卡的數目上升，相信隨着信用卡用戶增長，公司的用戶亦會繼續保持穩定增長。



公司去年與光大銀行訂立戰略合作協議，他指與該行一直有合作關係，過去主要為對方信用卡發行渠道，自訂立協議後，會加強雙方合作。



他又指，中國的發展空間潛力大，未有拓展海外業務的計劃。



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