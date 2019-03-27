【大行報告】花旗及大摩調升金山軟件目標價

花旗發表研究報告指出，金山軟件(03888)去年第四季收入分別按季及按年升14%及27%，至17.6億元人民幣，較該行及市場預期高。



該公司預期5月底或6月初將推出JX III手機版，今年目標年遊戲收入增長30%。



花旗將金軟2019年及2020年純利預測分別下調14%及上調9%，目標價則由18港元調升至21元，評級維持「買入」。



另外，摩根士丹利指出，金軟將推出JX III手機版，料將帶動今年手機遊戲收入增長75%，屬同業中最快，估計整體遊戲收入增長介乎25%至30%，多過騰訊(00700)的9%水平及網易的17%水平。



大摩估計，金軟今年收入按年增40%，經營利潤率維持於20%至25%穩定水平，給「與大市同步」評級，目標價亦由15元上調至18元。



金軟最新漲10%，至19.4元。



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