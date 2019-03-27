樓價UPDATES：美孚大單位成交增　15宗做價過千萬

換樓需求推動，近日大單位成交增加。荔枝角美孚新邨本月暫錄42宗買賣，佔逾35%成交樓價逾千萬港元，當中7期套三房園景單位剛售1,290萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●薄扶林貝沙灣1期3座高層B室，實用面積約1,188方呎，三房一套及工人房套間隔，附一車位，以3,738萬元交吉易手，實用呎價約31,465元，屋苑於本月累錄得約11宗成交。



●薄扶林貝沙灣1期1座中層C室，實用面積614方呎，兩房間隔，以1,410萬元易手，實用呎價22,964元。



●西半山樂信臺3座低層A室，實用面積746方呎，三房一套間隔，以1,700萬元易主，實用呎價22,788元。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨3月交投量增至42宗，當中15宗屬千萬成交，包括7期萬事達廣場17號中層A室，實用面積936方呎，去年3月以1,300萬元放售，9月曾調高叫價至1,330萬元，外區換樓客現以1,290萬元購入，實用呎價13,782元。



●美孚新邨2期吉利徑2號低層D室，三房間隔，實用面積約695方呎，以920萬元放盤10天，獲區內客接洽，議價後減價15萬元，以約905萬元成交，實用呎價約13,022元。



●長沙灣西九四小龍本月暫錄42宗買賣，其中昇悅居暫錄6宗成交，該盤8座高層H室，兩房間隔，以915萬元成交，實用面積491方呎計，實用呎價18,635元。



●九龍塘又一居本月暫錄5宗成交，其中5座中層C室，實用面積797方呎，三房一套間隔，另設工人套房，現以1,680萬元沽出，實用呎價21,079元。



●紅磡海逸豪園11座低層H室，實用面積約865方呎，三房一套連士多房間隔，開價1,600萬元放售，近日成功獲用家零議價承接，實用呎價約18,497元。



●牛頭角淘大花園M座高層7室，實用面積285方呎，屬兩房設計，望全山景，獲來自新界區買家無樓睇下購入收租，成交價約520萬元，實用呎價約18,246元。



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新界區



●馬鞍山翠擁華庭9座低層D室，實用面積約811方呎，三房一套連士多房間隔，去年12月上旬開始放售，原叫價1,100萬元，連月來調整價格，近日終以900萬元易手，減價高達200萬元或約18%，實用呎價約11,097元。



●馬鞍山聽濤雅苑3座高層D室，三房一套間隔，開價約950萬元，議價後以935萬元售出，實用面積733方呎計，折合呎價12,756元。



●沙田御龍山6座高層C室，實用面積696方呎，三房一套間隔，以1,250萬元成交，實用呎價17,960元，原業主於2008以665萬元購入，持貨11年，帳面獲利585萬元，單位升值約88%。



●沙田中心新寧大廈高層B室，實用面積297方呎，兩房間隔，以585萬元獲買家承接，實用呎價19,697元，原業主持貨7年，單位升值約91%。



●大圍盛世2座北翼低層A室，三房連套房間隔，議價後以1,200萬元易手，實用面積688方呎計，折合呎價17,442元，新買家為用家。



●粉嶺中心本月暫錄約4宗成交，新近錄得B座中層5室，實用面積368方呎，兩房間隔，以520萬元沽，實用呎價14,130元。



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