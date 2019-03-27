【瑞銀推介】若憧憬內銀股業績　跟進相關購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：港股進入業績期尾聲，內銀股亦是壓軸公布的板塊，近年巿場已習慣於內銀股低個位數的盈利增長，但勝在派息穩定以及股息率高，所以有一定捧場客。



以兩隻龍頭股建設銀行及工商銀行為例，兩者的股息率都大約有5厘。事實上，今年以來港股的升浪在不同板塊帶動下支撐恒指上升，但反觀內銀股的走勢一直較為落後，建行及工行分別都暫未重上7及6港元的心理關口。



周三(27日)建行將率先公布業績，投資者若憧憬該股業績後表現的話，可留意CALL輪(19702)，行使價7.19元，2019年5月到期，有效槓桿約18倍。



另外，工行將於周四(28日)公布業績，如投資者看好該股，可留意認購證(25517)，行使價6.88元，2019年11月到期，有效槓桿約8.9倍。



至於看好同時即將公布業績的中國銀行，可留意該股認購證(28765)，行使價3.89元，2019年9月到期，有效槓桿約9.9倍。



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