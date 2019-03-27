【即市分析】油服股真係轉強？

東方產經專欄作者帥哥：環球投資市場持續關注美債息倒掛消息，外圍氣氛一般，不過市場擔心石油供應不足，隔晚油價回勇，紐約期油重上60美元，即市見60.05美元，並帶動「三桶油」及油服股做好，前者以中國海洋石油(00883)表現最勁，即市升3%。



至於油服股表現就更加醒神，宏華集團(00196)及海隆(01623)股價升4%，安東油田服務(03337)及中海油田服務(02883)則分別跌0.8%及升1.7%，究竟油服股吼唔吼得過？(油氣服務板塊追蹤：https://bit.ly/2DTTO9A )



策略上，近期外圍炒作環球經濟衰退風險上升，雖然油價短期繼續向上，但石油企業增加開發投資的誘因不大，睇番兩隻人氣較旺的油服股安東油服及中海油服，兩者走勢唔錯，前者股價自年初開始反覆向上，惟9日RSI已高見81進入超買區，短線回調風險不少；相對地，後者股價近兩日主要在7.5至8.2元水平橫行上落，走勢中性，反而可在區間內短炒上落。

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