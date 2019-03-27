歐股早段靠穩　家樂福微升

英國議會即將投票脫歐議案，歐洲股市靠穩，英國富時100指數升0.17%，報7,208點；德國DAX指數升0.14%，報11,435點；法國CAC指數升0.05%，報5,310點。



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傳法國連鎖超市家樂福正計劃裁員1,500人；股價升0.27%。



帝國煙草(Imperial Brands)上調2019財政年度的業績指引，預期每股盈利增長4至8%；股價跌0.78%。





【16:02】歐股開市向好，英國富時100指數升0.3%，報7,219點；德國DAX指數升0.22%，報11,444點；法國CAC指數升0.14%，報5,314點。



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