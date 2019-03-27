【市後重點睇】圓匯強守110　道期反覆

美匯指數升上96.9水平徘徊，圓匯續企110.5；歐元兌美元續處1.125，英鎊企1.318。港匯企7.849。離岸人民幣跌至6.73。金價於1,316美元上落，布油穩守68.1美元，紐油守住60關。道指期貨倒升50點。



●市後關注點

-20:30 美國1月貿易帳，加拿大1月貿易帳

-22:00 美國第4季經常帳

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-周四凌晨01:30 法國央行行長維勒魯瓦德加洛就「歐洲面臨增長挑戰」發表演講

-周四凌晨05:30 美國堪薩斯城聯儲銀行行長喬治講話



●恒生指數全日升161點或0.56%，報28,728點。騰訊升0.91%，中海油升近4%。https://bit.ly/2OumHLs

-港視去年蝕逾1.3億元，股價一度跌7.8%。

-北控水務去年溢利增20%，末期息8.3仙。

-大新銀行去年盈利升13%，派息35仙。



●A股快報：滬綜指重上3000關，深股彈1%。https://bit.ly/2YvisnR



●亞洲股市：日股收跌49點，金融股沽壓大。https://bit.ly/2TWN6Yx



●觀望英國議會脫歐「指示性投票」，歐股三大指數開市向好，英、德、法股分別升0.3%、0.22%及0.14%。



●【大師午間教路】等埋期結先部署。https://bit.ly/2V3U7U1



●【即市分析】

-中車時代升浪未完。https://bit.ly/2Oqv7Un

-油服股真係轉強？https://bit.ly/2HJpLmo



●【股匯攻略】歐元轉弱有冇偷雞機會？https://bit.ly/2UZm7Yz



●國泰航空斥49.3億元收購香港快運，市場憂慮財務壓力增。https://bit.ly/2JID0pz



●51信用卡：保持高研發投入，未有派息計劃。



●鐵礦石巨頭紛預警供應缺口風險，每噸或見100美元。



●僅29%小型企業料香港經濟有增長，業務憧憬亞太最差！



●十年來開局吸金最少，大鱷彈藥補給大縮。https://bit.ly/2I1wqIj



●通訊辦：三家電信商4月可開展5G服務。



●新盤部署：海日灣II樓書上網，最細單位243方呎。

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