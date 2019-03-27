日出康城第11期項目4月24日截標

港鐵公司(00066)公布，將軍澳日出康城第11期物業發展，今日(27日)起邀請發展商提交標書，截標日期為4月24日。



該地盤上周五(22日)截收意向，收到29份意向書，為反應最熱烈的發展期數。有份參與財團包括新世界發展(00017)、新鴻基地產(00016)、會德豐地產等大型發展商，以及英皇國際(00163)、嘉華國際(00173)、與中國海外發展(00688)等中小型及中資財團。



上述發展坐落在商場上蓋，位置靠近康城站，住宅樓面約956,468方呎，提供不多於1,850個單位，預計2025年落成。連同補地價估值約43億至76.5億元，每方呎樓面地價4,500至8,000元。

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