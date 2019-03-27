何解美國債息大跌？又是衍生品市場「做手腳」

外電報道，聯儲局上周的「積極鴿派」轉變撼動市場，過去1周，美國債券孳息率下降的強度令許多觀察人士感到困惑。互換市場的大規模對沖，有助解釋這波市況。



在聯儲局發出結束加息信號後，美國國債續漲，10年期國債孳息率跌穿2.4%至2017年水平。分析指，這迫使兩組交易員，包括之前買入抵押債券者和曾押注市場保持平靜者轉向衍生品市場，以調整投資組合或止蝕。而在狂購利率互換(Interest Rate Swap)之下，推動了美國國債孳息率進一步下跌。



這可從彭博數據得到佐證︰直至上周，過去1年幾乎全部時間顯示互換利率存在溢價。但現在已經轉為折價，周一價差達到17個月未見的水平，表明衍生品市場出現一系列活動。





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