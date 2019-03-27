市場激辯美債息倒掛！更須留意的是...

外國傳媒報道，自從上周五(3月22日)美國3個期國債孳息率相對10年期出現2007年以來首次「倒掛」後，惹起了市場極大爭議。但在警惕短期債息高於長期往往預示經濟衰退之餘，不能忽視以下情況。



【更須留意「半導體股」】

專門以史為鑑的研究公司Bespoke Investment Group聯合創辦人Paul Hickey表示，債息倒掛最癥結之處是維持多久，當倒掛愈久，衰退風險就愈高。因此，若3個月期債息相對10年期倒掛只是維持數天就重新「轉正」的話，就不用太擔心。反而，投資者應關注「半導體股」，它們是過去6年整體市場的領頭羊，每次股市大調整前均率先跑輸大市。



【10年期相對30年期才是「主角」】

股市長期好友、Fundstrat Global Advisors首席策略師Tom Lee表示，債息只是輕微倒掛，歷史顯示最長紀錄是4年後才衰退，市場真正要關注的反而是「10年期債息相對30年期」，故投資者毋須大驚小怪。他認為，現在只是整個經濟擴張周期的「中段」。



【不會立即衰退】

瑞信全球首席投資官Michael Strobaek相信，債息有其預測能力，經濟確實正在步入放緩、然後衰退的階段，惟歷時可長達2至3年，不會立即出現。換言之，股市短期仍偏向穩定，在未來1.5至2年可能會經歷真實的調整。



【毋須擔心】

著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示，雖然主要債息曲線於2007年以來首見倒掛，但從形態上看，未嚴重到反映衰退，反而意味央行要放鬆貨幣政策，而不是經濟有問題。他預期，今明兩年美國經濟都會有增長。



【歐洲更大鑊】

Eagle Asset Management固定收入業務董事總經理James Camp表示，相對股市，債券市場已向投資者展示出全球經濟放緩的真實信號，「我們也這樣認為」，尤其是歐洲，因德國10年期債息變「負」，反映經濟放緩、沒有通脹、風險資產變得脆弱...或許，金融市場短期內只會更低，不會更高。



【反是買股信號】

美銀美林首席美股策略師Savita Subramanian表示，債息倒掛反而是買入股票的信號，因往績顯示，債息出現倒掛後的12個月，股市會錄得正回報。再者，目前數據顯示，消費者並未過度負債。

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