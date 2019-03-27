【新領域】金管局正式批出3個虛擬銀行牌照

顛覆傳統銀行生態的虛擬銀行時代正式降臨！香港金融管理局副總裁阮國恒公布，今日(27日)批出的3個虛擬銀行牌照，均由合資機構奪得，包括中國銀行(香港)(02388)、京東數科及怡和集團成立的Livi VB Limited。



另一個奪得牌照的SC Digital Solutions Limited，則是由渣打銀行(香港)、電訊盈科、香港電訊及携程金融合資成立。



至於由眾安在綫及百仕達集團合資成立的眾安虛擬金融，亦順利獲批牌照。



金管局總裁陳德霖表示，相信虛擬銀行除了能推動香港金融科技發展和創新，更可以為客戶帶來更好的體驗和促進普及金融。



金管局指出，根據已獲發牌照銀行的業務計劃，預期可於6至9個月內正式推出服務，香港的持牌銀行數目亦將增至155間，而當局仍在處理餘下5份的虛擬銀行牌照申請。

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