【fb直播】期指結算挾高收？聽黃偉豪點講！

市場對美國債息倒掛預示經濟衰退的憂慮紓緩，加上A股做好，恒指先跌後回升，港股後市會點走？在周四(28日)期指結算有望高收？之後走勢又點？



內地大幅下調新能源汽車購置補貼，轉為支持充電設施建設，汽車股行業前景如何？比亞迪股份(01211)被大摩、瑞信唱淡，股價向下，係咪暫時要收油？



部分內房股受追捧，去年多賺13%的世茂房地產(00813)，獲大行唱好大升；相反不派末期息的中國恒大(03333)則捱沽，呢個板塊點部署好？



《東網Money 18》搵來中民證券（香港）研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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