電腦算法創音樂商機　Endel簽華納年灌20張專輯

外媒報道，華納音樂集團簽下創業公司Endel研發的一套電腦音樂算法，並計劃今年將為Endel發布20張專輯。截至目前為止，Endel這個電腦算法歌手，已在兩大串流音樂平台Apple Music和Spotify發布了5張音樂專輯。



報道形容，誰都猜不到，Ed Sheeran、Coldplay和麥當娜的最新「同門歌手」，居然是一家電腦音樂算法公司。



如果你頓時覺得算法會搶歌手們的生意，可以先不必那麼擔心，因為Endel算法創作的歌曲並不是我們日常聽的流行曲，而是沒有歌詞，以情緒為線索的氛圍音樂。



Endel聯合創始人Oleg Stavitsky表示，「我們不是歌手/音樂家的競爭對手或替代者」。「我們大部分音樂都不需要用戶專注聆聽。」他指，Endel音樂的真正作用在於混在背景中幫助你。



事實上，獲得了亞馬遜Alexa Fund、日本企業Avex Inc等投資的Endel，本職並不是做唱片的，他們的目標其實是創作「定制式聲音」——基於用戶所處時間地點甚至個人心率等體徵，用算法為每位用戶訂造氛圍聲。



目前，Endel的同名應用已經能在App Store上找到。作為一款功能類「背景樂」應用，Endel提供了「放鬆」、「專注」、「行動中」和「睡眠」4種模式，並聲稱將根據地理位置的天氣、用戶體徵等數據調整音樂的內容。



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