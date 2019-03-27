啟德舊跑道區住宅地逾98億元批予恒地、會德豐財團

地政總署公布，啟德第4B區1號地盤住宅地以98.93億元批出，由會德豐地產、新世界發展(00017)、恒基地產(00012）、中國海外發展(00688)組成的財團奪得。以可建總樓面約722,073方呎計算，每方呎樓面地價13,701元。



該幅土地位於舊跑道區，面向觀塘避風塘的後排方向，較靠近香港兒童醫院，佔地約103,153方呎。上周截標收到6份標書，其餘財團包括新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、建灝地產及華懋集團。而信和置業(00083)與嘉華國際(00173)合作競投。



連同剛售出地皮，啟德跑道區暫已批出5幅住宅地，每方呎樓面地價介13,523至17,360元。

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