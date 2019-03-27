摩通神級分析員：美債息倒掛反預示股市「牛到你唔信」

外國傳媒報道，「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)表示，投資者別為債息曲線出現「倒掛」而驚慌，因往績顯示，股市將會有更佳回報。



他指出，歷史數據顯示，每凡債息出現倒掛，股市在之後的數月及數季大多有好表現，直至大約30個月(即大約兩年半)後，標指回報才會低於平均值。



根據他的研究，對上4次3個月期債息相對10年期出現倒掛是1978年、1989年、1998年，以及2006年，結果是央行將會傾向停止加息，甚至開始減息，以避免經濟立即陷入衰退。因此，債息倒掛反而是貨幣政策寬鬆的信號，短期不會導致冧市；相反，股市可能會升得更高。過去4次經驗皆顯示，在未來12個月有80至90%時間是升市，回報高達雙位數，直至大約30個月後才「見紅」。(本文附圖)



另一位近年測市奇準，2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月指股市升得多要調整、同年3月叫人撈底、6月料美股仍有力創新高，而一一言中的Canaccord Genuity首席市場策略員Tony Dwyer近日亦表示，債息倒掛是買股信號。



他稱，總結過去7次經濟周期，自最初出現倒掛到周期擴張期見頂，標指期間升幅中位數為21%，而自最初倒掛到衰退發生，相距時間中位數為19個月。故此，他認為投資者應待信貸市場出現更多問題後，才轉為防守。

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