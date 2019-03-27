【新領域】虛擬銀行是甚麼？市民可以點玩？

虛擬銀行可謂顛覆市民對於銀行的認知，皆因此類銀行強調「無實體分行」及「全面電子化」兩大特點，提供定期存款、貸款或投資等銀行服務，同樣需合乎香港金融管理局的監管要求，其嚴謹程度與傳統銀行無異。



由於該類銀行無分行予市民辦理手續，因此將利用「遙距認證」方式為市民開立戶口，並以網頁或手機程式作為核心平台，市民只需輸入個人資料，上傳身份證及其他證明文件圖片，銀行後台職員便會即時核實並審批申請，程序與近年傳統銀行推出的遙距開戶相近。



至於存錢方面，金管局曾預告虛擬銀行將接入即時跨行轉帳平台「轉數快」，意味市民可經此渠道存入或轉出資金，並於手機程式上使用定存、投資、購買保險等服務，市民由開戶到玩轉虛擬銀行所有服務，均可安坐家中輕鬆辦理。



值得留意是，虛擬銀行不設最低戶口結餘要求，或者徵收低戶口結餘收費，亦會同傳統銀行一樣，提供有最高50萬存款保障，市民可以更安心嘗試新事物。



有業界人士認為，虛擬銀行的員工規模的細至約100人，同時無需承擔龐大的租金支出，理論上能夠提供較進取的利率，吸納更多存款，就如傳統銀行經手機申請的定存利率普遍較吸引。

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