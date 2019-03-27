大新銀行：透過調整存貸組合維穩淨息差

大新銀行集團(02356)去年客戶貸款總額為1,286.28億元，按年增長7.85%。該行董事總經理王祖興指，香港經濟表現良好，惟中美貿易談判仍未有結果，預計今年貸款額將保持單位數增長，料主要增長動力來自商業銀行，中小企及跨境貸款。



該行去年的淨息差微幅改善3點子，至2.01%。但王表示，去年下半年起資金成本開始上揚，今年同業貸款競爭劇烈，年初相關壓力仍然持續。他又坦言，目前香港銀行同業拆息低企，若美國加息周期提早結束，今年淨息差有機會受壓。王希望透過調整存貸組合，使淨息差維持穩定。



香港金融管理局發出3個虛擬銀行牌照。被問及如何部署應對潛在競爭對手。王認為，虛擬銀行可予客戶新的服務體驗，對如何運作仍須觀察，預計其利率定價或較為進取，但相信傳統銀行及虛擬銀行能夠各自發展。

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