【北水追蹤】買內房股　沽中車時代中國太保　

港股今日(周三)向好，恒指收報28,728點，升161點，主板成交933億元。港股通成交額約109億元，按日增加11億元，佔主板成交額約11%，南下資金錄得淨流入約23億元人民幣。



內房股獲北水青睞。融創中國(01918)及合景泰富集團(01813)之港股通分別錄得淨流入約1.55億元及1.23億元，前者為全日淨流入金額最多的個股。



食品股青島啤酒(00168)及萬洲國際(00288)分別錄得淨流入約1.08億元及9,278萬元。今日股價急升12%的金山軟件(03888)港股通亦錄得淨流入1,204萬元。



中車時代電氣(03898)及中國太保(02601)之港股通分別錄得淨流出約1.21億元及1億元，前者為全日錄得淨流出金額最多的個股。騰訊控股(00700)及農業銀行(01288)亦分別錄得淨流出約4,083萬元及4,030萬元。



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