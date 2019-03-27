去年墟冚過iPhone！網傳呢部國產手機再度在美開售

外媒報道，在去年，內地手機廠商「出海」最成功的要算是一加(OnePlus)。雖然一加在去年是國產手機商中，少數沒有推出外觀設計創新的廠商，諸如一加6、一加6T分別只推出小M字屏幕和珍珠屏。



不過，這種局面在一加7上將會改變，日前有外國網友曝光一加7的最新機身設計圖，其或將採用升降自拍鏡頭結構。另外，圖片顯示一加會提供黃、藍、紫3種漸變機身顏色，後置三攝。



一加手機去年揚威美國，一加6和一加6T在美國電訊商T-Mobile連鎖店開售惹來排隊人龍，場面墟冚過iPhone開售。而開售一個月已售出100萬部的佳績。



消息稱，今年的一加7預計會配備6.5寸AMOLED屏幕，搭配高通驍龍855處理器、12 GB RAM、256GB儲存。機身由於採用類似彈出式自拍相機設計，屏佔比將進一步提高。而用戶關注的三鏡頭相機據說會由4,800萬像素、2,000萬像素和500萬像素組成，其中4,800萬像素或是索尼IMX586。



最後，外國網友爆料一加7的定價可能在569美元(約4,438港元)，比一加6T略高一點。據稱，一加7很快又會在T-Mobile預售。

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