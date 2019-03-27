美聯工商舖︰去年所買物業暫未反映於業績上

美聯工商舖(00459)公布，截至去年12月底，2018年全年收入為逾6.28億元，按年減少1.3%，除稅前溢利為6,039.6萬元，按年跌42.4%，而權益持有人應佔期內溢利為4,814.8萬元，按年跌46.5%。



該公司執行董事兼行政總裁黃漢成表示，去年工商舖市場可謂「先甜後苦」，下半年市況受到股市下跌拖累，加上中美貿易戰及加息影響，投資市場出現不確定因素，用家及投資者入市意欲減退，令成交步伐顯著放慢。



對於集團今年部署，他表示，該公司有意購買1億元或以下的工商舖物業，傾向寫字樓範疇，希望可以增加租金收入，提供穩定回報，惟未有定下投資額。至於集團去年所買的物業剛開始錄得租金收入，惟暫時未反映於業績上，而該批物業由於需要繳付數千萬元的釐印費，故令集團利潤有所減少。



不過他續表示，上述物業投資只佔業務小部分，而作為本業的代理工作，今年人手及分行數目維持相若水平，分別約600人及20多間店舖。



對於政府早前公布撥款200億元，購置60個物業，以供設立超過130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等。黃氏認為，此舉不會為代理行帶來太大收益，估計不少業主傾向與當局直接商討。

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