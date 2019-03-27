【新領域】獲虛擬銀行牌照機構有乜來頭？

金融管理局剛發出首批虛擬銀行牌照，機構分別為渣打銀行(香港)、電訊盈科、香港電訊及携程金融合資機構；眾安在綫(06060)、百仕達集團合資成立的眾安虛擬金融；及中國銀行(香港)(02388)牽頭，夥京東數科及怡和集團成立的機構。



《東網》整合部分機構業務資料，發現普遍具有金融科技背景，為你一一拆解各機構優勢。



●渣打香港

渣打香港近年積極改革金融科技，全面更新手機銀行服務，包括推二維碼(QR Code)提款、聊天機械人、手機遙距開戶等。其政總裁禤惠儀曾經透露，虛擬銀行將與傳統銀行定位各有特色，不會影響故有業務的投資規模，冀3至5年內可收支平衡。



●香港電訊HKT

香港電訊(06823)雖然為本地大型固網、寬頻及流動通訊服務營運商，但近年涉足銀行業務，持有儲值支付工具牌照並推電子錢包Tap&Go「拍住賞」，截至2018年底時已開立帳戶約有180萬個。



●眾安在綫

眾安為不設線下代理的內地首家網路保險公司，即透過互聯網進行產品推廣及銷售，於2017年9月於香港上市，惟其盈利能力令市場頗為擔心，去年全年虧損17.43億元人民幣，按年擴大74.87%。

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