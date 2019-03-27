踢走珠寶鐘錶店！零售區舖租賃過半屬化妝品及藥房

零售區街舖租金高位大幅回落，四大購物區街道商戶組合亦大執位。2018年銅鑼灣羅素街及旺角西洋菜南街超過一半的舖位租賃個案，都屬化妝品及藥房類別，同為2011年有紀錄以來最多。過去雄霸銅鑼灣的珠寶鐘錶金飾商戶，比例由佔8成多，大減至只約三成三。



據暉煌物業店舖統計報告顯示，向來是高檔奢侈品店舖集中地的羅素街，街內地舖去年錄得5宗新簽租約及7宗續租個案，平均呎租約971元，最高呎租約1,512元。以商品類別劃分的租賃個案比例，有關化妝品及藥房比例，較2017年的18.2%，大升31.9個百分點至50.1%。至於珠寶鐘錶金飾的同類個案，則只佔33.3%，按年大跌48.5個百分點。



若按同類租賃成交金額合計劃分，該兩類商戶則佔去42.3%及39.6%，分別按年增31.7個百分點及回落49.8個百分點。兩項數字皆反映高檔商品零售商租賃活動顯著減少，惟中低檔產品商戶卻相當活躍。



至於另一核心購物區旺角，亦出現相同情況。去年區內西洋菜南街錄得19宗新租及10宗續租個案，平均呎租約580元，最高呎租約1,863元。以商戶類型劃分，化妝品及藥房類別佔比高達51.8%，為各區最高，按年上升19.7個百分點，與羅素街一樣為2011年起有紀錄以來新高水平。而以租務金額計算，該類行業更佔去街內的57.6%，按年增加15.2個百分點，亦為新紀錄。



而街內其餘商戶類別分布則較為平均，如服裝、電器與電訊同佔約13.8%，而珠寶鐘錶金飾、食肆酒吧，則分別佔10.3%，該四類行業租賃成交金額，佔整體介乎4至14.7%。



中環化妝品及藥房租賃，未如上述地區大幅增長。當中中區皇后大道中去年未有錄得該類商戶租舖個案。不過，珠寶鐘錶金飾商戶佔比則高達41.7%，按年多16.7個百分點。



至於尖沙咀廣東道相關商戶租舖個案，則高佔約62.5%，為各區最多，較2017年升29.2個百分點。該區化妝品及藥房商戶類別亦佔44.5%，成交金額比例則9.6%，分別按年少19.5及7.2個百分點。



該代理行表示，去年下半年消費市道轉弱，大部分零售商於第四季暫停或放緩擴張計劃，四大購物旺區出現不少凍租及加租個案，佔整體租賃約三成。惟高鐵通車及港珠澳大橋開通後，旅客往返香港的交通時間大大縮短，刺激對化妝品、藥房護理日用品、運動品牌的需求，並支撐店舖租賃市場。



該行預計，今年活躍租客仍以中低檔消費為主導，如上述零售商戶及專攻中價鐘錶首飾市場的品牌，而飲食行業亦將會保持活躍。



對於整體舖租走勢，該行指出，由於去年下半年市況突然轉差，使市場吉舖未能大量消化，預計今年上半年零售物業租金仍有輕微下調空間，下半年有機會開始回穩或微升，而全年整體租金估計將微升不多於5%。

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