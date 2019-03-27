聯交所股權變動資料顯示，歐舒丹(00973)於3月14日獲ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH增持122萬股，最新持股數目8,922萬股。



中國擎天軟件科技(01297)於3月26日獲Long Capital International Ltd增持110萬股，最新持股數目約4.97億股。



中國醫療網絡(00383)於3月21日獲聯合集團(00373)增持25萬股，最新持股數目約23.09億股。



新鴻基公司(00086)於3月22日獲聯合集團(00373)增持68萬股，最新持股數目約12.34億股。



信邦控股(01571)於3月26日獲朱君華增持100萬股，最新持股數目約7.22億股。



利標品牌(00787)於3月21日獲保誠(02378)增持1,100萬股，最新持股數目約4.32億股。



九台農商銀行(06122)於3月19日獲China Create Capital Ltd增持200萬股，最新持股數目約1.61億股。



瑞聲科技(02018)於3月22日獲摩根大通增持200萬股，最新持股數目約1.58億股。



萬科企業(02202)於3月22日獲摩根大通增持229萬股，最新持股數目約1.18億股。



瀘州銀行(01983)於3月25日獲OTX ADVISORY HOLDINGS, INC.增持1,786萬股，最新持股數目6,864萬股。



招商銀行(03968)於3月26日獲李浩增持4萬股，最新持股數目20萬股。



東瑞製葯(02348)於3月25日及26日獲李其玲合共增持29萬股，最新持股數目約6.89億股。



當代置業(01107)於3月24日獲張鵬增持5萬股，最新持股數目2,339萬股。



祈福生活服務(03686)於3月25日及26日獲何湛合共增持50萬股，最新持股數目50萬股。



葉氏化工(00408)於3月22日獲葉子軒增持47萬股，最新持股數目4,320萬股。



遠東環球(00830)於3月25日及26日獲吳明清合共增持200萬股，最新持股數目200萬股。



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蒙牛乳業(02319)於3月22日被施羅德減持115萬股，最新持股數目約2.74億股。



北京首都國際機場(00694)於3月22日被貝萊德減持99萬股，最新持股數目約1.5億股。



富力地產(02777)於3月22日被摩根大通減持179萬股，最新持股數目4,911萬股。



龍源電力(00916)於3月22日被摩根大通減持1,577萬股，最新持股數目約3.29億股。



瑞聲科技於3月25日被The Capital Group減持915萬股，最新持股數目約1.36億股。



虎都(02399)於3月25日被Asia United Fund減持604萬股，最新持股數目5,008萬股。



協眾國際(03663)於3月21日被Asia United Fund減持4,950萬股，最新持股數目約1.09億股。



勝利管道(01080)於3月37日被Shandong Peninsula Ocean Blue Economic Investment Company Ltd減持9,000萬股，最新持股數目約1.58億股。



昊天國際建投(01341)於3月21日獲Asia Link Capital Investment Holdings Ltd增持3,010萬股，最新持股數目約29.12億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於3月25日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持2萬股，最新持股數目5,294萬股。



思捷環球(00330)於3月22日被Massachusetts Financial Services Company減持22萬股，最新持股數目約1.5億股。



招商局中國基金(00133)於3月21日被Lazard Asset Management LLC減持7萬股，最新持股數目2,583萬股。



敏華控股(01999)於3月26日被東方證券股份減持642萬股，最新持股數目約2.26億股。



米技國際(01715)於3月25日被Haitong International Asset Management (HK) Ltd減持2,500萬股，最新持股數目6,575萬股。



金山軟件(03888)於3月21日被FMR減持9萬股，最新持股數目約1.23億股。



雄岸科技(01647)於3月21日被Emperor Grand International Ltd減持727萬股，最新持股數目5,895萬股。



青島啤酒(00168)於3月25日被BAILLIE GIFFORD & CO減持11萬股，最新持股數目約5.76億股。



鞍鋼股份(00347)於3月25日被RWC Asset Advisors (US) LLC減持602萬股，最新持股數目8,471萬股。



中國金茂(00817)於3月21日、22日、25日及26日被宋鏐毅合共減持892萬股，最新持股數目150萬股。

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