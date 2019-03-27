日本薪酬仍停留「論資排輩」　年輕科技人才寧跳糟

日媒報道，日本當地一家數據分析公司的技術員大谷祐介(33歲，化名)苦惱地表示，看來要往「GAFA」(Google、蘋果公司、Facebook、亞馬遜)跳糟，因收入將會翻一番。



大谷在東京一家IT初創企業上班，本來對於待遇並沒有感到不滿，但他得知去年跳槽到亞馬遜的前同事年薪原來是自己的一倍。



除了工資南轅北轍外，大谷更要自掏腰包參加進修，費用為3.5萬日圓(約2,486港元)，而旁邊在Google上班的朋友則是公司資助。難怪日本NTT公司社長澤田純亦表示：「在35歲之前，三成的研究人才被GAFA等公司挖走。」



其實，阻礙日本企業獲得專業人才的是「年功序列型(論資排輩)」的薪酬制度。從美國IT人才的平均年薪來看，20至59歲為1,000萬日圓以上(約71萬港元)；30至39歲為1,200萬日圓以上(約85.25萬港元)。



日本的薪酬則是從20歲開始「論資排輩」，最高為50至59歲約750萬日圓(約53.28萬港元)；30至39歲為520萬日圓(約36.94萬港元)，優秀的年輕人才被定位為「培養階段」。

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