【新領域】虛擬銀行難挑起「割喉式」價格戰

羅兵咸永道風險及控制服務合夥人吳冠豪表示，虛擬銀行要趕在未來六至九個月內開業，期間要完成系統開發、測試、第三方檢測，以及再由金融管理局批准，同時要符合反洗錢監控評估等，時間可謂相當緊迫，所以初期不會有複雜的金融產品或服務。



市場期待虛擬銀行會透過高息價格戰吸客，令市民受惠。然而，吳冠豪認為虛擬銀行不會進行「割喉式」價格戰，例如當市場定期存款利率約2至3厘時，料虛擬銀行不會提供高達5厘的存息。



今次批出的3間虛擬銀行，當中有2間由傳統香港發鈔銀行牽頭，吳氏坦言對此感到「驚訝」，相信兩個合資機構推出虛擬銀行服務時，會用盡方法處理母公司的傳統銀行包袱。另方面，他形容金管局「搵啲大啲（銀行）鎮住個場」，料市場不會出現惡性競爭。



他續指，虛擬銀行籌備開業前，除了後勤人員，尚需要營運、合規、風險管理及董事等，平均需要逾100人，估算3間虛擬銀行要聘請逾300名銀行從業員。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/