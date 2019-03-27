惠普旗下Aruba拓展平台　專攻網絡解決方案

惠普旗下的Aruba銳意拓展experience edge平台，能夠測試網絡危機或調整服務，並應用在各式各樣的場所，例如學校、酒店和醫院等。該平台2018年收入達29.29億美元，按年增13%。



該公司香港及澳門地區總經理馬偉雄表示，公司主要提供網絡解決方案，並為用戶提升個人化體驗。以零售業為例，零售商能透過此平台了解顧客過往的購買歷史，並在顧客再次光顧時，將有關資訊第一時間傳遞，為客人提供個人化服務。零售商亦可從整體上了解顧客的需求，調整銷售方針。



在酒店業方面，平台為每間客房提供無線存取點，令客人可同時體驗智能門鎖、電源開關等服務。裝置可根據客人需求，自動調節光的強弱，調節至省電模式。



此外，該公司香港及澳門技術經理蔡展宇稱，其中的裝置user experience insight 可以第一時間反應網絡漏洞，並在問題惡化前通報公司修復裝置，令網絡恢復暢順。

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