全球經濟再添憂！德最新發債驚見「負利率」

外國傳媒報道，全球經濟再添憂慮信號，因德國最新以「負孳息率」發行國債，為2016年以來首次。該國以-0.05厘的債息發行2019年期債券，上次為0.12厘。



買家購入負孳息率債券，意味着所能取回的還款和定期利息會少過本金。投資者寧願「貼息買債」，凸顯歐洲經濟前景不明朗，導致債券變成避風港。



事實上，負利率主權國債的出現，與央行政策不無關係。歐央行於2014年6月實施負存款利率，最近一次於2016年3月降至負0.4厘。此舉原意是減少企業和消費者存放現金在銀行，鼓勵更多投資和消費。



不過，由於利率是負，從而導致許多投資者因各種理由，無可奈何地購買這些負利率國債。例如互惠基金需要買入債券，因為它們追蹤的指標包含了債券。對許多機構投資者而言，由於將現金存於銀行會面臨0.1%徵費，故寧可持有負利率債券。



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