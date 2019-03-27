中國人壽去年盈利倒退64%　派息16分

中國人壽(02628)公布，截至2018年12月31日止全年度業績，期內錄得股東應佔溢利113.95億元人民幣(下同)，按年減少64.6%，每股盈利0.39元，擬派末期息每股0.16元。



期內公司實現總保費收入5,358億元，按年增長4.7%，市場份額20.4%，較2017年底提升0.7個百分點，市場領先地位穩固；內含價值達7,950億元，較2017年底增長8.3%。現金流和償付能力充足，核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為250.55%和250.56%。



去年公司加大了長久期固定收益資產配置力度，全年配置固定收益產品規模超過5,000億元，加權平均配置收益率約5%，公司淨投資收益率為4.64%，但受權益市場整體震盪下跌影響，總投資收益率下降至3.29%。

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