鷹君爭產風波：辯方稱股東會無投票沒有違反責任

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺霜羅杜莉君(羅老太)2016年尾興訟，告滙豐國際信託(下稱受託人)，要求撤換受託人並取回羅氏家族信託內資產案周三（27日）繼續由控辯雙方律師結案陳詞。



代受託人的英國御用大律師Paul Girolami表示，受託人被指漠視羅家三子羅嘉瑞持有鷹君股權愈來愈多威脅到羅氏家族信託作為大股東的地位。不過大狀指出，2016年以前，羅家沒有人要求受託人要買鷹君股票。就算在2015年羅家成員之間的電郵顯示，羅家六子羅啟瑞曾不支持信託用現金去投資於鷹君，因為鷹君流通量和回報率低，明顯他與現在立場有矛盾。



他估計，羅啟瑞的前後矛盾，或因他想與母親透過控制信託，能夠任命某些兄弟姊妹進董事局。



另外，2017年5月受託人沒有在鷹君股東周年大會上投票，被指直接令羅啟瑞不能連任董事，但大狀稱這是因為受託人沒有取得羅氏家族信託三名任命人的豁免簽名。如在沒有取得豁免便貿然投票，受託人便是違反責任。



他又稱，事實上羅啟瑞是否做鷹君董事，對受託人沒有影響。而鷹君股價在該次股東會後上漲。



此外，受託人同時管理羅嘉瑞的KSL Trust被指有利益衝突，但大狀稱無證據顯示受託人違反責任去偏幫羅嘉瑞。



代表受託人的律師完成結案陳詞後，輪到代表羅老太的資深大律師余若海結案陳詞，他指，羅老太作供說放錢入信託，等於放錢入保險箱，是她平民式的理解。

而事實上，受託人的前董事總經理劉倩兒(Paulina La)多次對羅老太說「你唔鍾意，你哋可以炒咗我」，令羅老太和一些兄弟姊妹都理解，羅老太於信託有控制權，而事實上2016年以前，羅老太的指示都獲受託人執行。



另外，已故羅鷹石和妻子在1984年將資產放入信託，不可能沒有想過可以有效控制受託人的問題。事實上，在很多案例中，都見到信託成立人的意向書受到重視，惟獨受託人卻引用信託契約，說意向書只是一個願望。



羅老太一方的結案陳詞未完，周四(28日)繼續。



羅啟瑞在今日(27日)聆訊完畢後對傳媒表示，滙豐兩日來的結案陳詞，都明示或暗示他是為了私利幫助母親取回資產。但他認為有關講法無稽，因為在本案開案以前，他已公開向所有兄弟姊妹說，如果大家合力幫助母親取回資產，他不會多取一分一毫。

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