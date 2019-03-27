理財Campus：積金自願供款可扣稅　加大注碼有着數？

由下月1日起，強積金自願性供款可作扣稅，每年度上限6萬元，吸引納稅人加大積金注碼，據悉高薪族甚至每年可節省逾萬元的稅款。打工仔是時候考慮在「強迫金」以外，每月多供數百以至數千元，等專家告訴你如何達到慳稅又賺錢的「雙贏」局面。



●具體操作：年供款6萬 慳稅萬元

積金局指，若納稅人用盡6萬元的可扣稅強積金自願性供款額，以現時薪俸稅最高稅率17%計，每年最多可節省10,200元稅款。香港的薪俸稅採取累進稅形式，最低稅率為2%，扣除免稅額後，2018/19年度應課稅入息實額為20萬元以上的稅率17%。參閱表內強積金可扣稅自願性供款例子，月入3萬元的打工仔，自願供款為月薪5%，有機會可慳稅2,820元。



滙豐香港退休金主管葉士奇稱，客戶需額外開設可扣稅自願性供款帳戶，以作扣稅用途，原因是這筆錢不能立即取回，要像強制性供款般直至年滿65歲時才可提取，又或符合其中一個提早提取強積金的情況，包括年滿60歲提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘、或死亡。



另一邊廂，現行不可以扣稅的特別自願性供款，成員可以隨時提取或者轉移；至於僱主替僱員供的自願性供款，儘管有機會要待僱員離職後才可提取，但也不用等到65歲，這亦同樣不能作扣稅。



●考慮因素：存放多年選股票基金



葉士奇表示，大家考慮是否參與可扣稅強積金自願性供款，最重要是了解個人負擔能力，原因是這筆錢很可能要存放較長時間。



他續指，強積金與其他投資最大不同是投資年期，買入股票持有5年或已是很長時間，但強積金投資或長達30年，年輕人不妨揀選風險較高的股票類強積金基金，讓時間把資產逐步累積。



積金局數據顯示，自2000年12月強積金推出至去年底，年率化回報最高的類別是升4.3%的股票強積金基金，股債混合資產基金和債券基金亦分別有3.8%和2.5%年率化回報。風險最低的強積金保守基金回報卻只有0.7%，跑輸同期1.8%的香港通脹。



由於扣稅上限是6萬元，若果成員在此戶口內一年供多過6萬元，該年扣稅額仍然是6萬元，多出的亦要成員年滿65歲或符合法定原因才可領取。惟此戶口在供款方面相對彈性，可以一筆過、月供、供一兩期後停止、又或停止後重新開始供款也可。



●受惠人群：非計劃成員同可參與



今次安排特點是，即使你一直供公積金，不是強積金計劃成員，也可開立可扣稅自願性供款帳戶。政府的例子顯示，月入6萬元的單身人士可節省最多10,200元稅款；但月入較低人士，若每月可扣稅自願性供款為1,000至1,500元，一年可節省稅款料介乎數百至少於3,000元不等。



另也要注意，扣稅上限每年6萬元，是強積金可扣稅自願性供款和延期年金保費合計的最高可扣除總額，亦即若繳付5萬元延期年金保費，該年強積金可扣稅自願性供款限額只餘1萬元。



●市民去年肯供多逾115億

強積金制度推行至今逾十八年，對不少打工仔來說，印象最深刻莫過於每月被迫九五折出糧。反而，自願再供多點的人又有多少？



積金局數據顯示，從已收供款中，市場整體自願性供款近十年皆維持一成或以上的佔比，其中去年增至16.1%，金額達115.95億元。



滙豐葉士奇透露，該行旗下計劃現時有超過七萬個僱主為僱員提供自願性供款，另有超過2.7萬個僱員自行做自願性供款，以及有過千名成員參與特別性自願性供款。截至去年底，以金額計算，該行自願性供款的比例佔總供款約13至14%，而特別自願性供款比例有1.7%，高於業界平均的1.2%。



他指，投資強積金基金不設認購費和贖回費，即使因規例限制令其選擇少過零售基金，但作為長線退休儲備，相信現時已有足夠選擇。



而按該行數據，不論是強制性或自願性供款，成員較多揀選買入恒指基金和強積金保守基金。

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