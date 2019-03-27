美股首季餘下3日　為何切忌大跌？

外國傳媒報道，儘管美國債息出現「倒掛」，惟相信無阻標指今年首季創下自2009年以來最佳季度表現，暫累漲約12%。如果歷史可以借鏡的話，2019年餘下時間美股或升得更多，惟先決條件是餘下這3個交易日不會累跌逾2%。



專門研究美股歷史走勢的金融研究機構LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，自1950年起，過去10次標指在首季升幅高於10%後，9次在當年餘下時間都會保持「雙位數升幅」，唯一例外是1987年，當年10月上演了著名股災，惟全年「埋單」仍是按年有升幅。換言之，2019年標指「埋單」幾可肯定不會按年倒跌。



紀錄顯示，對上6次標指首季升幅雙位數是1986年、1987年、1991年、1998年、2012年、2013年。除了上述提及的1987年外，1986年及2012年「埋單」升幅與當年首季升幅差不多，意味股市在第2至4季僅上落市。1991年、1998年、2013年則再升一倍，即全年回報高達30%左右。

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