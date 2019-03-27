新盤UPDATES︰啟岸特色戶呎價破項　海日灣II樓書上網

新盤市況熱鬧，各區項目繼續湧現高價承接，同時亦有多個全新物業部署登場，料續推動一手交投氣氛轉旺。



●啟岸特色戶呎售逾2.9萬破頂

恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸，以招標形式售出18樓兩伙特色戶，其B8室實用面積404方呎，平台面積98方呎，成交價1,180萬元，呎價29,208元，同樣創出項目新高。而同層A7室實用面積402方呎，平台面積88方呎，成交價1,085.4萬元，呎價27,000元。



●海璇一房戶逾1,551萬沽出

新鴻基地產(00016)旗下北角海璇，今日(3月27日)售出第5A座15樓A室一房戶，實用面積364方呎，成交金額1,551.47萬元，呎價42,623元。項目於月內連沽4伙，共套現逾1.35億元。同系西南九龍匯璽，海鑽匯15樓A室以4,531.04萬元沽，呎價27,798元。



●海之戀‧愛炫美低層戶呎售2.31萬

長實集團(01113)的荃灣海之戀‧愛炫美，售出5A座7樓A室，實用面積1,162方呎，成交價2,684.22萬元，呎價2.31萬元。



●海日灣II樓書上網 最細面積243方呎起

億京集團旗下大埔白石角海日灣II樓書已上網，項目提供1,408伙，由12座物業組成。單位間隔較多元化，最細實用面積243方呎的開放式戶，分別不同座數，其中較特別是5座頂層C室，實用面積雖然只有243方呎，但附設面積208方呎天台。



至於最大單位為第2座頂層複式連天台D室，實用面積2,828方呎，平台及天台面積分別1,028與1,316方呎。樓盤預計關鍵日期為2020年11月30日。

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