日本新商機！民宿熱爆　經營申請勁增逾6倍

日媒報道，根據在日本解禁民宿的《住宅宿泊事業法》（《民宿新法》），截至本月15日止，日本開始受理民宿營業申請已達到整整一年時間。受理的登記申請是新法施行時的6.2倍，增加到1.3萬宗。



日本國家旅遊局最新數據顯示，住宿人數增長到將近200萬人次。雖然未提出申請的違規「黑民宿」仍有很多，但民宿在日本開始出現滲透的傾向。



「就像到了自己家裏一樣放鬆」，在東京都多摩地區的獨棟民宿內傳出笑聲。正在日本旅遊的泰國小學教師簡索特(28歲)與朋友一行5人將在這裏居住近一周，他們與日籍男房東(58歲)一起做飯和聊天。4人間一宿1萬日圓(約710港元)，比旅館和酒店都便宜。



截至今年1月底，在過去7個半月的時間裏，住宿人數合計達到198萬人次。雖然只是住進城市酒店人數的4%，但每兩個月進行的統計顯示，民宿的住客一直在增加，去年12月至今年1月達到73萬人，其中訪日遊客佔到80%，現在似乎已經超過200萬人次。



據日本國家旅遊局介紹，《民宿新法》施行後，截至2月15日止，地方政府受理的民宿經營申請達到1.366萬間，較去年6月15日新法施行當天的2,210間大幅增加。在日本，民宿也可以在旅館業法和國家戰略特區的許可下經營，加上這部分，估計達到3萬間以上，民宿總的住宿人數很可能達到了400萬人次。



至於民宿的入住率如何？國際短租約平台Airbnb日本分公司雖然沒有公開有關數據，但數據分析公司MetroEngines推算，該公司經營的日本民宿入住率從去年6月到今年1月為48至59%。據日本國家旅遊局統計，其入住率超過去年達到39%的旅館，與58%的渡假酒店持平。

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