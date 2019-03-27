m18講場：軟銀孫正義當年錯過平買亞馬遜！

日本軟銀集團創始人孫正義，日前喺東京Milken Institute會議上發表講話，原來當年曾經有機會收購亞馬遜大部分股份，但可惜因為唔夠錢，就白白錯過呢個大好良機喇！



孫正義話，早年同亞馬遜創始人貝索斯商討收購30%股份，已到接近達成協議嘅階段，但貝索斯堅持要1.3億美元先會出售該批股份，而孫正義當時個價只係出到1億美元，佢自然明白亞馬遜係值呢個價，但可惜自己無足夠彈藥，就只差嗰3,000萬美元啫!



佢笑言最近再遇見貝索斯嘅時候，對當年佢錯失投資一事，兩人都笑了。而孫正義承認當年無達成交易，係一個好大嘅錯誤，但今日睇番轉頭，佢都認為自己嘅眼光係冇錯嘅。



截至周二止，亞馬遜嘅市值已高達8,762億美元，咁意味着當年如果佢買入呢30%股權嘅話，現時股份價值已逾2,600億美元。



孫正義又指，正因為亞馬遜嘅教訓，唔想再犯同樣嘅錯，所以要準備好充足嘅資金。於是兩年多前，佢就成立咗規模達1,000億美元嘅軟銀願景基金，用作未來嘅收購。



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