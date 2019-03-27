建設銀行去年多賺半成　末期息30.6分

建設銀行(00939)公布2018年度全年業績，期內收入6,337億元人民幣(下同)，按年增加6.69%，錄得股東應佔溢利2,546億元，按年增加5.11%；每股盈利1元，擬派末期息每股0.306元。



於2018年12月31日，不良貸款餘額2,008.81億元，較2017年底增加85.9億元；不良貸款率1.46%，較2017年底下降0.03個百分點；關注類貸款佔比2.81%，較2017年底下降0.02個百分點。按照《商業銀行資本管理辦法(試行)》計量的資本充足率17.19%，一級資本充足率14.42%，核心一級資本充足率13.83%，均滿足監管要求，較2017年底分別上升1.69、0.71和0.74個百分點。

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